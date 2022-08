Affare Raspadori: Napoli pronto a fare un passo avanti, la situazione

Giacomo Raspadori è un obiettivo ormai conclamato del Napoli che procede con la trattativa con il Sassuolo per trovare l’accordo giusto che soddisfi entrambi i club. Ad oggi la distanza è di due milioni tra la domanda e l’offerta, ma la società neroverde sembra non voler fare passi verso il Napoli, rifiutando di scendere al di sotto dei 35 milioni di euro per la cessione del calciatore italiano.

FOTO: Getty Images, Raspadori

Raspadori al Napoli: la scelta del club

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che, di contro, il Napoli sia propenso ad alzare la proposta per portare in maglia azzurra il giovane attaccante. Il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe salire da 33 a 35 milioni, anche con la possibilità di inserire eventuali bonus concreti ed agevoli da raggiungere.

In questo discorso, per conciliare le richieste di entrambe le parti, la volontà di Raspadori potrebbe giocare un ruolo da padrona, considerando che ha più volte manifestato il suo desiderio di voler andare a giocare al Napoli. Il calciatore classe ’00 potrebbe essere il profilo giusto nel club partenopeo per sostituire la figura di Dries Mertens, ad oggi a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray.