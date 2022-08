Napoli, novità su Ndombele: succederà la prossima settimana

Il Napoli scenderà in campo domani contro il Verona per inaugurare questa nuova stagione di Serie A con la nuova rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La formazione della squadra, però, non è ancora al completo, considerando che il mercato si chiuderà il 1° settembre e che il Napoli ha ancora diversi colpi da sferrare, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Calciomercato Napoli: le novità

In particolare il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per fornire a Luciano Spalletti un attaccante per sostituire Dries Mertens ed eventualmente un centrocampista e un portiere, in caso di addio di Fabian Ruiz e Meret. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul mercato del Napoli tramite il proprio profilo Twitter.

Di seguito quanto scritto dal giornalista:

“Il Napoli sta lavorando per completare l’affare Tanguy Ndombele la prossima settimana. Accordo verbale in essere con il Tottenham in prestito con opzione di riscatto, dettagli ancora da discutere con gli agenti a titolo personale. Il Napoli è ottimista anche per Keylor Navas… e poi Fabian Ruiz al PSG, a breve“.