C’è la notizia su Politano in vista di Verona: il report dell’allenamento odierno

Il Napoli prepara la sfida in programma lunedì allo stadio Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona, che apre la stagione del club azzurro.

Arriva l’aggiornamento sulle condizioni di Matteo Politano, reduce da un problema al polpaccio che risale dall’amichevole di Castel Di Sangro contro l’Espanyol.

Di seguito, quanto reso noto dal club azzurro sul proprio sito ufficiale:

“Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello.

Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.

Politano ha svolto allenamento in gruppo”.

Napoli infortunio Politano

Possibile, dunque, che l’ex Sassuolo e Inter possa rientrare tra i convocati in vista della trasferta di Verona, con un impiego in panchina dove, con ogni probabilità, ci sarà anche il nuovo acquisto Giovanni Simeone, che in questi minuti sta sostenendo le visite mediche.