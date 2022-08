Navas al Napoli: la notizia dell’ultim’ora che fa sognare i tifosi!

Ormai non è più un mistero: il Napoli è sulle tracce di Keylor Navas per sistemare una volta e per tutte la questione relativa ai portieri, che tanto sta facendo discutere in queste settimane.

Chi sarà il portiere che affiancherà Salvatore Sirigu, annunciato in mattinata? Ormai è questo l’interrogativo che si pongono i tifosi, in virtù di un Alex Meret sempre più vicino all’addio.

Si avvicina alla causa azzurra invece Keylor Navas che, dopo le parole in conferenza del tecnico del PSG Cristophe Galtier, è ormai in uscita.

Keylor Navas (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Il principale candidato ad essere l’erede di David Ospina è Keylor Navas. Con l’arrivo di Galtier sulla panchina del PSG è terminata l’alternanza in porta per i parigini, con Donnarumma che è diventato ufficialmente il titolare e l’ex Real Madrid nel ruolo di dodicesimo. Per questo motivo, lo stesso Galtier ha parlato di una possibile cessione del costaricano.

Questa mattina sono arrivate anche le parole di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, che ha elogiato le qualità di Keylor Navas”.