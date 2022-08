Keylor Navas: lo ha annunciato Galtier sul suo futuro!

Keylor Navas è uno dei nomi più gettonati – se non il più caldo in assoluto – per la porta del Napoli che, dopo aver annunciato l’arrivo di Salvatore Sirigu come secondo, è pronto a mettere le mani sulla prima scelta.

Il futuro di Alex Meret, infatti, è sempre più lontano dal club azzurro, considerata la mancata firma sul rinnovo di contratto e le garanzie non pervenute sull’impiego in campo da parte di Luciano Spalletti.

Al momento, il portiere costaricano ex Real Madrid è il principale indiziato insieme a Kepa Arrizabalaga, che resta spettatore interessato della vicenda.

Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeper Keylor Navas reacts during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

Galtier annuncia: “Non vuole fare il secondo”

Sul futuro di Keylor Navas è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier.

“Rispettiamo Keylor Navas, non vuole essere il secondo portiere, è normale”, ha dichiarato l’allenatore. Che poi ha aggiunto: “Mi è stato detto che ora ci sono club interessati”.

Un’implicita ammissione di una partenza ormai imminente di Navas, che resta un nome particolarmente in auge in casa Napoli.