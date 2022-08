Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, proposta per Nandez: richiesta del Cagliari sulla formula

Fabiàn Ruiz sembra sempre più vicino al Paris Saint Germain. Il centrocampista spagnolo partirà per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus.

Il Napoli, però, vuole provare a sostituire sul mercato l’attuale numero 8 azzurro. Sono diversi i nomi sul taccuino del d.s. Cristiano Giuntoli. Tra questi ci sono Barak, Frattesi e anche Nandez.

Mercato Napoli Nahitan Nandez (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il centrocampista uruguaiano, di proprietà del Cagliari, è da diverso tempo finito nei radar del Napoli che lo segue con molta attenzione.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, analizza le varie trattative che il Napoli sta provando ad imbastire negli ultimi giorni di mercato prima dell’inizio del campionato. Il quotidiano, nello specifico, parla dei colloqui avvenuti tra Giuntoli e la dirigenza dei sardi.

Stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, la trattativa stenta a decollare. Il problema alla base è la formula dell’operazione. Il Napoli vorrebbe chiudere per un prestito con diritto di riscatto, mentre il Cagliari cederebbe Nandez solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo.

Di seguito quanto si legge:

“Giuntoli ha chiesto anche Nandez al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, al momento la posizione del club sardo è irremovibile: l’uruguagio va via solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto”.