VIDEO | PETAGNA-MONZA, SI CHIUDE AD UNA CONDIZIONE

Il Napoli è ad un passo da Giovanni Simeone. L’attuale attaccante dell’Hellas Verona avrebbe detto di sì alla società azzurra, ma la trattativa resta ancora in stand-by. Resta così bloccata anche la situazione di Andrea Petagna, promesso sposo al Monza.Il club di De Laurentiis, infatti, sta aspettando il via libera del Verona per Simeone prima di cedere Petagna al Monza.Nelle ultime ore la dirigenza partenopea aveva offerto ai gialloblù un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Verona invece voleva l’obbligo di riscatto e non ha ancora accettato l’offerta presentata dal club di De Laurentiis. Le parti continuano a dialogare, ma stanno rallentando la partenza dell’ex Atalanta e SPAL al Monza. Nella passata stagione, Simeone, classe 1995, ha giocato 35 partite in stagione, impreziosite da 17 reti e 6 assist. Per Petagna, invece, la scorsa annata è stata molto più magra dal punto di vista realizzativo: 32 presenze, 4 gol e 5 assist.

