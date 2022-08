Pomigliano scatenato sul calciomercato: arrivano altri acquisti

Pomigliano scatenato, definite altre quattro operazioni in entrata, da anni non si vedeva una campagna acquisti così ricca. Continua senza sosta il lavoro strepitoso del club granata che attraverso il calciomercato infiamma le giornate del tifo pomiglianese a suon di acquisti e colpi di scena!

Grandissimo colpo in attacco per la compagine granata che ingaggia Francesco Vitelli, un big della categoria. Il classe 90’, seconda punta, fantasista e all’occorrenza anche prima punta vanta una carriera prestigiosa in serie D e in eccellenza. Nei dilettanti ha vestito le maglie di Bitonto, Castrovillari, Pontedera, Campobasso, Torrecuso, Olympia Agnonese e Real Giulianova. Nel massimo campionato regionale, ha giocato invece con Melfi, Vigasio, Francavilla, Fornelli e Subbiano. Nella sua carriera ha messo a segno tantissimi goal ,collezionando circa 200 presenze e prima di approdare al Pomigliano, ha disputato l’ultima stagione con l’Agropoli.

Oltre a questo giocatore d’esperienza, arrivano altre ufficialità da parte della società che inserisce ulteriori tasselli in una rosa piuttosto definita.

Il sodalizio del Presidente Romano e del ds Nardiello, ha regalato a mister Baratto altri tre profili interessanti. È stata raggiunta l’intesa con l’attaccante Adriano Barbarisi, il difensore Mario Di Maio e l’esterno di attacco Raffaele Russo.

Barbarisi nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in serie D della Palmese. Il classe 93 ha giocato con Mariglianese, Castel San Giorgio e Sarnese.

Di Maio, classe 95, cresciuto nelle giovanili dell’Ischia , ha già indossato la maglia del Pomigliano. Si è poi accasato alla Nuova Napoli Nord, al Nola e infine alla Mondragonese.

Russo, attaccante classe 89 con trascorsi importanti tra serie D ed eccellenza, cresce nel settore giovanile del Napoli e milita con la compagine azzurra per ben 8 anni. Tra le maglie che ha indossato si annoverano: Barletta, Neapolis, Angri, Oltrepò, Sibilla, Savoia, Frattese, Poggiomarino, Afragolese, Formia, Terracina, Albanova. e Pomigliano. Con la Frattese, in particolare vinse il campionato di Promozione.

La nuova stagione calcistica è ormai alle porte e il Pomigliano Calcio maschile è pronto a scendere in campo.