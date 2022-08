Home » calciomercato napoli » Altro addio in casa Napoli: accordo vicinissimo per la cessione!

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, è sempre più vicino al Paris Saint Germain. L’accordo tra il giocatore e il club francese era già stato trovato nei giorni scorsi, ma mancava l’intesa tra il Napoli e i transalpini.

Mercato Napoli Cessione Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gli azzurri chiedevano una cifra intorno ai 35 milioni di euro, mentre l’offerta del PSG si fermava a 25 milioni.

Nelle ultime ore il club francese ha alzato ulteriormente l’offerta e ora trovare l’accordo con il Napoli sembra sempre più facile.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, attraverso il proprio sito ufficiale.

Di seguito il punto dell’esperto di mercato:

“Fabian Ruiz è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Le parti, infatti si stanno avvicinando all’accordo per il trasferimento del centrocampista spagnolo dal Napoli. L’ex Betis Siviglia è un pallino da sempre di Luis Campos, che è sempre più vicino a portarlo a Parigi. Nell’ultima stagione disputata in Serie A in azzurro, sotto la guida di Spalletti, Fabian ha realizzato ben 7 reti e servito 4 assist in 32 partite giocate con la maglia del Napoli. Ora potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Ligue 1, con Christophe Galtier in panchina”.