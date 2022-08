Fabian Ruiz al PSG: cosa manca per chiudere l’accordo con il Napoli

Negli ultimi giorni è stata resa nota la notizia per la quale il PSG avrebbe offerto 25 milioni per il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Il calciatore azzurro numero 8 ha il contratto in scadenza nel 2023 ed ha rifiutato le proposte della società partenopea relative al rinnovo. Con questi presupposti, quindi, la cessione appare la soluzione migliore per il club, al fine di evitare di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno.

FOTO: Getty Images, Ruiz Napoli

Fabian Ruiz-PSG: le ultime sulla trattativa in corso

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però evidenzia una distanza tra domanda e offerta per quanto riguarda Fabian Ruiz e sottolinea che le trattative sono ancora in corso. Secondo quanto riportato, infatti, la richiesta del Napoli sarebbe di 30 milioni, dunque 5 milioni più alta rispetto a quanto proposto dal Paris Saint-Germain. Sono ancora da limare, quindi, alcune questioni relative a tale possibile cessione.

La Rosea, inoltre, parla anche di un possibile accordo che comprenda anche Keylor Navas. La quadra potrebbe raggiungersi, infatti, qualora il club francese si proponesse di pagare parte dello stipendio del portiere, agevolando il prestito in maglia azzurra.