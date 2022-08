Il mercato del Napoli stenta a decollare nelle ultime trattative, per la porta e non solo. Tiene banco la questione estremo difensore, con Keylor Navas che è un nome che resiste assieme a quello di Kepa Arrizabalaga, al momento in pole.

Ore calde anche per quanto riguarda i discorsi tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori, su cui il tecnico Luciano Spalletti in queste ore è uscito difatti allo scoperto.

L’allenatore attende i nuovi rinforzi in vista dell’esordio in campionato, in programma allo stadio Marcantonio Bentegodi il giorno di ferragosto.

A criticare, in chiave ironica, l’operato del calciomercato dei partenopei è il giornalista Paolo Del Genio, che sul suo profilo Facebook scrive:

“Ad oggi, 5 giugno, buono l’approccio al mercato del Napoli. Penso che il 5 agosto l’organico sarà al completo. Ci vogliono due mesi, riparliamone il 5 agosto, oggi 5 giugno inutile dire che mancano due portieri e due attaccanti”.

Un commento in chiave evidentemente ironica che prende di mira le mosse del club azzurro che, a pochi giorni dall’esordio in Serie A, si ritrovare con una rosa ancora non completa.