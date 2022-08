Chiedono dello Scudetto a Di Lorenzo: il terzino coinvolge il Milan!

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli sono stati intervistati Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Zanoli, in particolare tra i due il capitano ha caricato la piazza in vista della prossima stagione ed ha trattato soprattutto il tema scudetto.

Queste le dichiarazioni del numero 22 azzurro:

“Essere messi fuori dalle griglie di partenza deve motivarci ancora di più, siamo una squadra forte e quindi possiamo divertirci in questa stagione. L’anno scorso nessuno dava il Milan per favorito ed alla fine hanno vinto loro“

Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Proprio l’ex Empoli non ha avuto problemi a ribadire più volte che l’obiettivo del Napoli nel prossimo campionato sarà quello di ottenere un piazzamento migliore rispetto all’ultima stagione dove gli azzurri sono arrivati al terzo posto. La fascia di capitano pesa ma Di Lorenzo ha dimostrato di avere il coraggio e la giusta personalità per onorarla e metterci la faccia in ogni occasione, la prima prova arriverà il 15 agosto, data in cui gli azzurri saranno impegnati nella prima giornata di campionato contro il Verona.