Home » Copertina Calcio Napoli » Il West Ham fa sul serio per Zielinski: che cosa manca per chiudere e chi può arrivare al suo posto

Il West Ham si sta muovendo concretamente per provare ad assicurarsi Piotr Zielinski, che nonostante non abbia brillato nella seconda metà dell’ultima stagione continua a far gola in Premier League.

Gli Hammers hanno già compiuto un deciso passo in avanti verso il buon esito finale della trattativa, arrivando ad offrire al Napoli 36 milioni di euro (la richiesta di De Laurentiis si aggira sui 40). Questi è quanto si legge sul Corriere dello Sport: la distanza è dunque minima, ma al momento manca ancora un dettaglio non di poco conto, ossia la volontà del giocatore.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

Il West Ham, infatti, non ha ancora incassato il sì di Zielinski, ma un modo per ottenerlo potrebbe essere quello di aumentare sensibilmente il suo attuale ingaggio da 4 milioni netti all’anno.

Nel caso in cui dovesse partire il polacco, il Napoli non può farsi trovare impreparato. Sono due le possibili alternative, in un vero e proprio testa a testa di mercato: Giovani Lo Celso e Antonín Barák. Per il primo il Tottenham chiede circa 22 milioni, ma si potrebbe rivedere la formula, magari inserendo un prestito.

Per quel che riguarda Barak, invece, lui è seguito da tempo, ma l’occasione che si è presentata con l’argentino potrebbe essere davvero ghiotta. In ogni caso, tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Zielinski.