Mercato Napoli, per Fabian c’è la Juve: il piano dei bianconeri

Secondo il noto giornalista di Goal.com Romeo Agresti, la Juventus, in attesa della prossima stagione, rivolge anche uno sguardo anche alla stagione 2023/24. All’interno della dirigenza bianconera c’è un giocatore che sta riscuotendo sempre più consensi, ossia Fabian Ruiz del Napoli.

Fabian Ruiz Napoli (Photo Getty Images)

Il contratto del centrocampista azzurro scade il 30 giugno 2023, e non sembrano esserci margini per un rinnovo con il Napoli. Il calciatore spagnolo è indubbiamente una grandissima opportunità per qualsiasi grande squadra, Juve compresa. Tradotto: si tratta di un potenziale, e lussuoso, colpo a parametro zero.

La vecchia signora però non ha intenzione di forzare la situazione, accelerando i tempi. Vedere quindi già nelle prossime settimane il centrocampista classe ’96 sotto la Mole, è altamente improbabile.

Fabian Ruiz è ormai alla corte di De Laurentiis da 4 stagioni. Nel 2018 fu prelevato dal Betis Siviglia all’età di 22 anni, per 30 milioni di euro (costo della clausola rescissoria).

Nella stagione appena conclusa Fabian Ruiz è stato tra i più utilizzati di Luciano Spalletti, con 38 partite stagionali, coppe comprese, condite da 7 gol e 3 assist.

