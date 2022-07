Un portiere del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri: si può chiudere nel weekend

Il Napoli è attualmente a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo: gli azzurri si stanno allenando per l’inizio del campionato previsto il 13 agosto (il Napoli giocherà il 15 contro il Verona). In Abruzzo, i ragazzi di mister Spalletti resteranno fino a sabato 6 agosto. Intanto, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per rendere la rosa più competitiva per la prossima stagione. Ma il ds ex Carpi lavora anche sul fronte cessioni.

Napoli a Castel di Sangro

Uno dei nomi in uscita dal Napoli sembra essere Nikita Contini: il portiere classe ’96 è seguito dalla Sampdoria che lo vorrebbe come vice Audero. La trattativa non si è ancora sbloccata perché il Napoli è alla ricerca di un altro portiere prima di liberare l’ex Vicenza.

Però, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Contini potrebbe raggiungere Genova nel corso di questo weekend: in questo fine settimana, il Napoli dovrebbe dare il via libera per il portiere italiano. La Sampdoria, quindi, è pronta ad accogliere Contini.