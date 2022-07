Home » News Calcio Napoli » Schira: “Meret non è convinto. Due nomi per sostituire Zielinski”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato.

Su Solbakken: “Il Napoli è in vantaggio sulla Roma. Quest’ultima era davanti in primavera, ma poi il club partenopeo si è inserito nell’operazione ed ha trovato l’accordo con il calciatore, che approderà in azzurro durante la finestra invernale di calciomercato“.

Situazione portieri: “Ci sono varie idee. L’usato sicuro è Sirigu, ma il sogno è Kepa. A Giuntoli piace tanto il nome di Carnesecchi, un investimento per il futuro. Neto è un profilo gradito dalla società azzurra. Con Meret, invece, è stato già raggiunto l’accordo per il rinnovo, sono stati scambiati i documenti, manca effettivamente soltanto la firma. È una situazione lunga. Alex non è convinto, vuole garanzie da parte della dirigenza. Purtroppo il ragazzo non è mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale in azzurro e spesso è stato superato nelle gerarchie dal collega Ospina. Navas? È un’operazione molto complicata, Keylor guadagna uno stipendio elevato, forse troppo per i parametri del club azzurro”.

Petagna al Monza? E Raspadori al Napoli? “Per ingaggiare Raspadori, il club azzurro dovrebbe attuare un’operazione importante ed investire una cifra significativa, poiché il Sassuolo è una bottega cara. Per quanto concerne Petagna, l’operazione con il Monza andrà in porto e sbloccherà anche l’affare Simeone con il Verona. C’è stato un rallentamento, ma sono trattative ormai concluse. Andrea si trasferirà in Brianza in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni; la formula è la medesima dell’operazione con gli scaligeri per il Cholito”.

Meret al Torino? “Era un discorso aperto qualche settimana fa, ma poi la pista si è raffreddata”. Szoboszlai al Napoli? “Dipenderebbe dalle uscite del club, bisognerà anche conoscere il futuro di Fabian e Zielinski, corteggiato dal West Ham. È una situazione da seguire, perché il Napoli è stato interessato all’ungherese precedentemente, ma piace anche Barak“.

Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Suggestione Cristiano Ronaldo: “È un paradosso. Ronaldo comunque non vuole restare allo United, ma ingaggiarlo non è semplice, soprattutto per i costi dell’eventuale operazione. Sarebbe controcorrente con la nuova politica del club azzurro, ad oggi è solo una suggestione”. Un tale accostamento rischia di innervosire la piazza? “Non bisogna sempre credere alle notizie, non è comunque colpa del Napoli, il quale non può monitorare l’influsso dei media. Sono diffuse sempre numerose voci di mercato, i tifosi possono credere a qualsiasi rumors. Ingaggiare Ronaldo non sarebbe comunque un’operazione da calcio italiano”.

Zielinski al West Ham? “La trattativa va avanti. Gli inglesi hanno offerto 32 milioni di euro, ma il Napoli lascerà partire il polacco solo davanti ad un’offerta di 40 milioni. Piotr chiede un ingaggio da 6 milioni, ma a 5,5 si può trovare l’intesa. Il Napoli potrebbe sostituirlo con Barak o anche con Szoboszlai”.

Accantonata la pista Deulofeu? “Attualmente la pista si è raffreddata, la trattativa è in stand-by. Bisogna conoscere anche il futuro di Lozano, il quale ha precedentemente cambiato procuratore, chissà magari preludio di un futuro trasferimento”.

Per quanto concerne il futuro dei giovani azzurri? “Tra i giovani del Napoli, Zerbin è il calciatore che attualmente ha più chances di restare”. Quale sarà la destinazione di Ounas? “Non si conosce ancora la futura meta di Adam, ma saluterà il Napoli. L’algerino è fuori dal progetto azzurro. La Ligue 1 è un’opzione, ma le opportunità più concrete sono italiane”.