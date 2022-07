Futuro Zerbin, l’agente svela le intenzioni del giocatore: accadrà nei prossimi giorni

Il Napoli visto ieri contro l’Adana Demirspor non ha entusiasmato molto i tifosi azzurri: i ragazzi di mister Spalletti non hanno giocato benissimo ieri e il match è finito con il risultato di 2-2. Tra i giocatori che sono entrati nel secondo tempo c’è stato anche Alessio Zerbin, che è subentrato a Giovanni Di Lorenzo ed ha giocato nel ruolo inedito di terzino destro. Oggi, il suo agente Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

Alessio Zerbin (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

“Zerbin è un giocatore del Napoli ed è in fase di valutazione. Lui è felicissimo di essere lì con giocatori veri, da cui impara. Ha la presunzione di starci bene lì, si sta allenando per rimanere al Napoli. Cosa molto probabile. Abbiamo un incontro in programma con Spalletti e Giuntoli, il club tra poco ci convocherà a Castel di Sangro. Ieri ha giocato come terzino? Sarà un’esigenza del momento o un’intuizione di Spalletti, noi siamo pronti a tutto e facciamo di tutto per rimanere al Napoli”