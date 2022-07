Home » News Calcio Napoli » Per la porta del Napoli spunta un pupillo di Giuntoli: giocherà i Mondiali in Qatar!

Il calciomercato entra sempre più nel vivo per la maggior parte dei club europei: il Napoli sembra molto attivo, soprattutto per quanto riguarda la situazione uscite. Uno degli ultimi addii è stato quello di David Ospina, che si è trasferito all’Al-Nassr dopo essersi svincolato il 30 giugno.

Gli azzurri proveranno, come già dichiarato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, a prendere un portiere da affiancare ad Alex Meret, destinato a prendersi finalmente il posto da titolare. Secondo La Repubblica, nelle ultime ore si starebbe facendo strada una nuova idea tra i pali.

Ivusic Napoli calciomercato (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)

Napoli su Ivusic: è un pupillo di Giuntoli

Il Napoli piomba su Ivica Ivusic, portiere 27enne in forza all’Osijek: questa l’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna de La Repubblica. L’estremo difensore ha già esordito con la sua nazionale, la Croazia, e potrebbe seriamente partecipare alla prossima edizione dei Mondiali di Qatar 2022.

Il classe ’95 ha già giocato nel campionato italiano: è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, per poi esordire tra i professionisti con la maglia del Prato. Sarebbe, già da tempo, un pupillo del ds azzurro, Cristiano Giuntoli che lo avrebbe messo in lista anche per le sue capacità di giocare con i piedi.