Tre giorni di riposo per il Napoli, ma non per il nuovo acquisto: programma personalizzato a Castel Volturno

Il Napoli ha concluso quest’oggi il ritiro di Dimaro Folgarida: dopo l’ultimo allenamento mattutino, la squadra è partita per far ritorno in città. La squadra era arrivata in Trentino Alto-Adige lo scorso 8 luglio e in Val di Sole ha svolto le prime due amichevoli stagionali: 10-0 contro l’Anaune Val di Non e 4-1 contro il Perugia, squadra di Serie B. Due primi test abbastanza agevoli, prima di sfidare avversari di maggior calibro nel ritiro di Castel di Sangro.

Infatti, gli azzurri si riposeranno per pochi giorni, per poi ripartire alla volta dell’Abruzzo per il secondo ritiro precampionato: partenza prevista per sabato 23 luglio e ritorno fissato a sabato 6 agosto, giusto una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A (il Napoli però giocherà il 15 contro il Verona).

Leo Ostigard

Un calciatore azzurro, però, non godrà di questi pochi giorni di riposo e continuerà ad allenarsi: si tratta del neo acquisto Leo Ostigard. Il difensore norvegese, arrivato ieri a Dimaro, ha svolto un solo allenamento con i nuovi compagni e dovrà recuperare in fretta la migliore condizione fisica.

L’ex Genoa, infatti, si allenerà da solo a Castel Volturno nei prossimi giorni per apprendere più velocemente le richieste tattiche di mister Spalletti: è pronto un programma personalizzato per lui. A comunicarlo è stato l’ufficio stampa della NICER attraverso un comunicato.