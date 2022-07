Mertens: De Laurentiis potrebbe farlo a sorpresa prima del suo arrivo a Dimaro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, questa sera raggiungerà la squadra a Dimaro per la prima fase del ritiro estivo che ha già preso il via giorni fa.

Secondo quanto riferito da Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su KKN, il patron arriverà direttamente questa sera e non riuscirà ad essere presente in tempo per l’amichevole contro l’Aunane prevista per le ore 18.

Il patron, infatti, si trova attualmente ancora a Napoli e si è diretto verso uno studio di odontoiatria. Non è da escludere, secondo il giornalista napoletano, la possibilità di un incontro con Dries Mertens per parlare di futuro.

Napoli Mertens (Getty Images)

Mertens, il Napoli ed un futuro tutto da scrivere

L’attaccante belga è al momento svincolato, visto che il suo contratto con la società partenopea si è concluso. Ma il saluto ai tifosi non è ancora arrivato, proprio perché spera di trovare un accordo al più presto per proseguire la carriera con la maglia del Napoli. Dopo la delusione di Koulibaly, c’è bisogno di una notizia che risollevi il morale della piazza: potrebbe essere la permanenza di Mertens?

Alessio Landolfi