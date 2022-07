UFFICIALE – Cambio di regolamento, la Serie A è l’unica a farlo

Novità in vista della prossima stagione di Serie A. che prenderà il via tra poco più di un mese. In anticipo rispetto al consueto, visto la prossima edizione dei Mondiali in Qatar, che si disputeranno eccezionalmente per quest’anno tra novembre e dicembre.

La rivoluzione, in particolare, riguarderà i club della massima serie che, a partire da questa stagione, potranno disporre di più uomini e alternative durante i match: da dodici giocatori si passerà a quindici elementi disponibili in panchina. Rimarrà invariato invece il numero di sostituzioni – cinque cambi in tre slot -, provvedimento che è divenuto ufficiale a tutti gli effetti.

La proposta del Consiglio Federale è stata approvata in data odierna su indicazione della Lega Serie A, ma era stato l’organo legislatore del calcio, l’IFAB, a decidere l’allargamento in seguito all’emergenza pandemica causata dalle note problematiche legate al Covid-19.

Di conseguenza, le rose verranno incrementate a loro volta di tre unità, passando dunque da 23 a 26 giocatori. Aumentano, così, le scelta a disposizione dei tecnici della Serie A, che potranno godere di più alternative in panchina, pronte a subentrare a gara in corso.