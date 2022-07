Home » News Calcio Napoli » Deulofeu vuole solo il Napoli, ma non aspetterà ancora per molto: l’ultimatum

Il calciomercato del Napoli non si ferma un attimo: dopo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, il ds Cristiano Giuntoli continua a sondare altri profili. Il direttore sportivo ex Carpi dovrà sostituire il portiere David Ospina e Dries Mertens: uno dei nomi più gettonati per la trequarti è quello dello spagnolo Gerard Deulofeu.

Gerard Deulofeu (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

L’attaccante dell’Udinese è da tempo seguito dal Napoli e la trattativa sembrava molto vicina alla chiusura. Nelle ultime settimane, però, la pista si è raffreddata e il giocatore sembrava essersi allontanato dal Napoli. Ma la sua volontà è ormai chiara.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Deulofeu vuole solo il Napoli, la sua volontà è giocare la Champions League con la maglia azzurra. Lo spagnolo ha messo in stand-by tutte le altre offerte ed è disposto ad aspettare altri 10 giorni il Napoli.

L’Udinese, però, chiede almeno 18 milioni di euro tra parte e fissa e bonus per cedere il proprio gioiello. Ma il Napoli potrebbe trovare un modo per abbassare il prezzo del cartellino: nella trattativa potrebbe rientrare anche Gianluca Gaetano come contropartita.