Ci ha provato il Napoli: il giocatore firma in Serie A!

Nell’ultima stagione, nel campionato italiano c’è stato un calciatore in particolare che ha brillato ed ha colpito tante squadre, soprattutto in Serie A. Il giocatore in questione è Ederson, corteggiato in particolare dall’Inter in questa sessione di mercato.

Nelle ultime settimane, anche il Napoli aveva provato a bussare alla porta della Salernitana, alla fine però a spuntarla è stata l’Atalanta di Gasperini. Sono stati i bergamaschi ad aggiudicarsi l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe ’99.

Anche la squadra del presidente Iervolino ha ufficializzato il suo trasferimento in nerazzurro attraverso un tweet sull’account ufficiale della squadra.

Questo l’annuncio del passaggio di Ederson all’Atalanta:

Di seguito il comunicato della squadra granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José dos Santos Lourenço da Silva. La Società ringrazia Ederson per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi, per l’impegno profuso e per aver contribuito al mantenimento della massima serie e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“