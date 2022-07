Mertens si allontana dal Napoli: agenti all’estero per chiudere con il nuovo club

Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli. Il suo contratto con gli azzurri è giunto alla sua naturale scadenza l’1 luglio, e l’attaccante belga è libero di firmare con qualsiasi squadra.

I tifosi partenopei sperano si possa trovare un accordo per il rinnovo, così come Mertens stesso, che finirebbe volentieri la carriera all’ombra del Vesuvio. Dopo aver perso Insigne, sarebbe un durissimo colpo perdere anche il miglior marcatore della storia del club, nella stessa estate. Il problema continua ad essere la distanza economica tra le richieste del belga e l’offerta del presidente De Laurentiis.

Dries Mertens (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il Marsiglia spinge per Mertens

Già da giugno, una serie di squadre si sono fatte vive con l’entourage di Mertens, per studiare l’eventuale fattibilità dell’operazione. Tra le più chiacchierate c’era sicuramente la Lazio del suo ex allenatore Sarri.

In questo momento la squadra più fortemente interessata sarebbe il Marsiglia. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Florian Holsbeek, sul proprio profilo Twitter, gli agenti del giocatore sono già a Marsiglia, per provare a finalizzare il prima possibile il suo arrivo.

Il suo ex compagno di reparto al Napoli, Arkadiusz Milik, spinge per averlo con sè in Francia, così come il neo allenatore Igor Tudor, che lo conosce bene, avendo allenato in Italia per quasi tutta la sua carriera. Di seguito il testo del Tweet del giornalista:

“I rappresentanti di Dries Mertens sono attualmente a Marsiglia per cercare di finalizzare l’arrivo del Diavolo Rosso il prima possibile, ci sono ancora alcuni punti importanti da sistemare, soprattutto la durata del contratto. Il belga chiede 2 anni, l’OM 1+1“.