Solbakken l’ha fatto ieri a Roma: la posizione del Napoli

Ola Solbakken è uno degli obiettivi del Napoli per rifondare l’attacco in vista della prossima stagione, senz’altro il reparto più interessato a cambiamenti dopo l’addio di Lorenzo Insigne e (formalmente) Dries Mertens, oltre a quello probabile di Matteo Politano.

Sono diversi, come detto, i profili sondati dagli azzurri. Il 23enne ha diversi estimatori, su tutti la Roma, che lo ha affrontato in Conference League. Proprio ieri, come raccontato sul proprio sito da Gianluca Di Marzio, il norvegese era nella capitale. Ha incontrato i giallorossi ma non solo, anche con altri club ha avuto contatti, senza comunque svolgere le visite mediche.

FOTO: Getty – Solbakken Bodo Glimt

Il suo contratto scade a dicembre, ragion per cui dal primo gennaio 2023 potrebbe approdare a costo zero in qualunque squadra. Il Napoli per ora osserva, consapevole del fatto che prima di acquistare sia necessario vendere.

Il giocatore ideale per sostituire Mertens sarebbe ovviamente Paulo Dybala, ma l’opzione più concreta resta Gerard Deulofeu, affare che (stando a Il Mattino) può sbloccarsi da un momento all’altro.

Tra i profili monitorati in caso di addio di Politano non c’è comunque solo Solbakken, visto che c’è particolare attenzione anche in Spagna, dove piace Januzaj della Real Sociedad.