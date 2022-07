Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome a sorpresa: può arrivare dal PSG

Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato, ma il Napoli si è già mosso d’anticipo concludendo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Anche David Ospina e Dries Mertens sono andati in scadenza di contratto e i loro rinnovi sono sempre più lontani: ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di sostituti all’altezza.

Keylor Navas (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Mentre per Dries Mertens ci sono ancora flebili speranze, visto che il giocatore sta aspettando il Napoli e non ascolta altre proposte, il futuro di David Ospina è più lontano dall’Italia: il portiere colombiano è a un passo dall’Al-Nassr, in Arabia Saudita. L’obiettivo principale della dirigenza azzurra, quindi, è quella di trovare un altro portiere per sostituire il numero 25.

La volontà del club partenopeo dovrebbe essere quella di rinnovare il contratto di Alex Meret e renderlo il primo portiere di Spalletti, ma l’edizione odierna de “La Repubblica” lancia un’indiscrezione a sorpresa. Infatti, sembra che il Napoli stia pensando a Keylor Navas del PSG.

Il portiere costaricano vorrebbe lasciare il PSG visto che il club francese ha deciso di puntare su Donnarumma per la prossima stagione. Il Napoli, allora, segue con attenzione questa situazione. Ma, se Navas dovesse arrivare alla corte di Spalletti, a quel punto il rinnovo di Meret rischierebbe di saltare. Il futuro dell’ex Spal, quindi, è ancora tutto in bilico.