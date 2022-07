L’attaccante del Napoli punta i piedi e rifiuta due offerte: la situazione

Il Napoli ha iniziato il calciomercato annunciando subito gli acquisti del terzino sinistro Mathias Olivera e dell’esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia. La dirigenza azzurra dovrà però lavorare anche sul fronte rinnovi con le situazioni di David Ospina e Dries Mertens abbastanza complicate e quelle di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly che restano intricate. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non dovrà pensare solo ai rinnovi: ci sono da sistemare anche alcuni giocatori in esubero.

Adam Ounas (FOTO – Getty Images)

Il Napoli effettuerà acquisti solo in caso di cessioni ed ecco perché la società ha l’esigenza di cedere alcuni elementi della rosa. Uno dei giocatori messi in vendita è Adam Ounas: l’esterno algerino ha il contratto in scadenza nel 2023 e non rientra più nei piani di mister Spalletti.

L’attaccante classe ’96, però, vorrebbe restare al Napoli e sta puntando i piedi, rendendo sempre più difficile la sua cessione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Ounas avrebbe rifiutato due offerte provenienti da Monza e Torino.

Il Napoli dovrà risolvere questa situazione in tempi brevi: senza la cessione di Ounas, diventa difficile l’acquisto dello spagnolo Gerard Deulofeu.