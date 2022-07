Meret tra i pali? Spunta un dato sul Napoli: non succedeva da dieci anni!

Dopo settimane di incertezze, il Napoli ha preso la sua decisione sul portiere del prossimo anno, volendo puntare su Alex Meret piuttosto che su Ospina. Il colombiano, nonostante sia stato titolare nella quasi totalità degli impegni del Napoli di quest’anno, ha deciso di seguire un’altra strada e la sua firma con l’Al Nassr è sempre più vicina.

Meret, invece, è alla ricerca di certezze e garanzie da parte di Luciano Spalletti e vuole dimostrare quello che non è riuscito a far vedere nel corso della stagione precedente. Un dato interessante spunta sull’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello sport, che sottolinea come il giovane portiere sia il primo portiere italiano con la maglia del Napoli degli ultimi dieci anni.

Meret (Getty Images)

L’ultima stagione con la quale il club partenopeo ha giocato con un italiano tra i pali è stata quella 2012-13 con Morgan De Sanctis a difendere la porta. Dopo il passaggio del portiere alla Roma, il Napoli si è concentrato sul mercato estero, investendo prima su Reina, poi su Rafael e successivamente su Ospina.

Dopo dieci anni, quindi, il Napoli riporta tra i pali un italiano, dando fiducia ad Alex Meret nonostante qualche prestazione sottotono nel corso della stagione appena conclusa (in primis quella contro l’Empoli).