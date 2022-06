Il Napoli rinnova Meret ma mette gli occhi su un altro portiere della Nazionale

Il valzer dei portieri in Serie A continua senza un attimo di stop: anche il Napoli, ovviamente, con le situazioni di Ospina e Meret ne è pienamente protagonista. Il portiere italiano sembrerebbe ormai ad un passo dal rinnovo con gli azzurri, che perderanno però con tutta probabilità l’altro estremo difensore.

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato un tweet con un’importante indiscrezione di mercato riguardante la squadra allenata da Luciano Spalletti, che ha espresso a più riprese la volontà di giocare con i piedi a partire proprio dal portiere.

Pierluigi Gollini (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Napoli, Gollini nome caldo: l’indiscrezione

Il Napoli chiude per il rinnovo fino al 2027 di Alex Meret e si prepara a definire anche l’operazione Gollini, attualmente in uscita dall’Atalanta: questa la notizia lanciata dall’ex giornalista Mediaset Paolo Bargiggia. Di seguito il contenuto del tweet:

“Chiuso per Meret, manca solo l’annuncio in settimana, come vi avevamo anticipato con le cifre, il Napoli a chiudere con l’Atalanta per Gollini: prestito gratuito e diritto sui 6 mln. Sirigu e ipotesi estero le alternative”.