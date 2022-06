Home » News Calcio Napoli » Futuro Zerbin, l’agente non ci sta: arriva la smentita in diretta

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per rispondere alle voci circolate in mattinata in merito ad un accordo di rinnovo definito tra il Napoli e Zerbin.

Chiamato a commentare la notizia, Valcareggi ha così risposto: “Non c’è nessun accordo tra noi e il Napoli. Siamo in attesa di una chiamata da parte di Giuntoli, il ragazzo vuole giocarsi le sue carte a Napoli e farà di tutto per dimostrarsi all’altezza durante i ritiri di pre-campionato.

Spalletti lavora molto con gli esterni, sono essenziali nel suo sistema di gioco e la scorsa stagione ha dimostrato che c’è spazio per tutti, i subentranti sono determinanti. Non vediamo l’ora di definire la sua permanenza a Napoli. Ai tifosi dico di avere fiducia nella società, De Laurentiis lavora bene e sa cosa deve fare per costruire una grande squadra.“

Alessio Zerbin – Nazionale (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Non confermata dunque la notizia di un accordo di rinnovo circolata questa mattina. Come ribadito dallo stesso agente del calciatore, il centrocampista sarà valutato nel corso dei ritiri estivi durante il prossimo mese, a Dimaro prima e Castel Di Sangro poi. Spetterà a Luciano Spalletti capire se e come Alessio Zerbin potrà contribuire ai numerosi impegni della prossima stagione con la maglia del Napoli.