Il Napoli dà fiducia a Zerbin: pronto il rinnovo, le cifre

Il Napoli, anche a causa della politica societaria di abbattimento dei costi, sta ritornando a puntare molto sui giovani. La famosa linea verde di De Laurentiis, mai davvero abbandonata in questi anni, sembra essere l’unica strada perseguibile in questa sessione di calciomercato. I giovani sono il futuro della rosa azzurra, e Giuntoli monitora giovani stelle sia dall’estero che dall’interno del Napoli stesso.

Non è un caso che due prospetti azzurri, Zerbin e Gaetano, siano ora al centro di tante discussioni riguardati proprio il loro futuro. Entrambi hanno avuto una stagione strepitosa in Serie B e, secondo tanti addetti ai lavori e tifosi, quest’anno potrebbe essere la loro chance di mettersi in mostra. Sia Zerbin che Gaetano prenderanno parte ai due ritiri pre stagionali del Napoli e cercheranno di convincere mister Luciano Spalletti.

DIFFERDANGE, LUXEMBOURG – JUNE 06: Emanuel Vignato and Gianluca Gaetano of Italy U21 celebrate during the UEFA European Under-21 Championship Qualifier Group F match between Luxembourg U21 and Italy U21 at Stade Municipal de la Ville de Differdange on June 6, 2022 in Differdange, Luxembourg. (Photo by Andreas Schlichter/Getty Images)

A testimonianza della fiducia che il Napoli ripone nei suoi due gioiellini arriva una notizia direttamente dalla redazione di Sky Sport. Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare il Napoli avrebbe proposto a Zerbin un rinnovo con adeguamento contrattuale. L’accordo sarebbe vicino e dovrebbe chiudersi a circa cinquecentomila euro a stagione per le prossime tre.