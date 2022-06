Quale futuro per Fabian Ruiz e Ounas? L’idea del Napoli è chiara

Fabian Ruiz e Adam Ounas rischiano di diventare dei casi sempre più spinosi per il Napoli. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e di certo non mancano le offerte per loro, eppure, al momento, non si registrano passi in avanti.

L’edizione odierna di Il Mattino prova a fare il punto della situazione, spiegando come il direttore sportivo Cristiano Giuntoli attenda i due giocatori in ritiro a Dimaro per chiarire alcuni aspetti.

Gli agenti di Fabian Ruiz hanno confermato l’esistenza di alcune offerte dalla Liga, ma al momento non hanno portato nulla di concreto. Secondo il quotidiano, servono almeno una ventina di milioni per la cessione dello spagnolo, che altrimenti dovrà accettare il rinnovo con il Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

L’idea, in via del tutto eccezionale, potrebbe essere quella di inserire una clausola rescissoria. Altrimenti, in caso di mancata intesa, il rischio di una stagione ai margini è sempre più grande.

Non va molto meglio ad Adam Ounas, che piace in Serie A, ma per il quale Giuntoli è stato chiaro: “Non svendiamo nessuno“. È questa dunque l’idea del Napoli, che come riferisce Il Corriere dello Sport valuta l’algerino non meno di dieci milioni.

Ounas, inoltre, sta bloccando anche l’arrivo di Deulofeu. Per ingaggiare lo spagnolo, infatti, è prima di tutto necessaria una cessione.