Futuro Koulibaly: il Napoli propone due opzioni al difensore

Kalidou Koulibaly dovrebbe essere l’erede della fascia da capitano di Lorenzo Insigne, che ieri è ufficialmente arrivato a Toronto per dare inizio a questa sua nuova avventura oltreoceano. Il Napoli del domani, quindi, si trova orfano del suo capitano e la situazione in bilico sul futuro del difensore senegalese fa preoccupare i tifosi. L’importanza di Koulibaly nella rosa del Napoli, infatti, non è soltanto relativa alla qualità del giocatore in campo, ma anche alla personalità all’interno dello spogliatoio.

FOTO: Getty Images, Koulibaly

Il contratto del numero 26 azzurro, però, è in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il presidente del Napoli e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, hanno concordato che l’entourage del calciatore può sondare il territorio e valutare le altre offerte, mentre prende in considerazione le due opzioni proposte dal Napoli.

Il club partenopeo offre o un prolungamento di contratto con stipendio ridotto oppure la possibilità di andare avanti fino al 30 giugno 2023.