Napoli su Galoppo: arriverebbe soltanto ad una condizione

Il Napoli dovrà cercare di capire al più presto come risolvere le spinose questioni legate ai rinnovi in bilico e ai giocatori che vorranno cambiare aria.

Il reparto maggiormente interessato da possibili scossoni è senza dubbio il centrocampo, con il futuro ancora totalmente incerto per Fabian Ruiz e Demme, che vuole giocare di più.

Dopo i tanti nomi fatti nei giorni scorsi (Nandez, Barak, Tameze, Svanberg, Thorsby e via dicendo) spunta un nuovo profilo, questa volta proveniente dal Sud America, in particolare dall’Argentina.

FOTO: Getty – Galoppo Banfield

Si tratta di Giuliano Galoppo, centrocampista offensivo del Banfield classe 1999. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale però il nome dell’argentino sarà da tenere in considerazione soltanto in caso di addio a qualche altro giocatore.

Galoppo, eventualmente, può giocare anche nei tre dietro la punta, motivo per cui potrebbe anche prendere il posto di uno fra Ounas e Politano. Il centrocampista dispone anche di un passaporto italiano, un dettaglio non del tutto trascurabile in periodo di calciomercato.