Affare Deulofeu-Napoli a rischio? Da Udine arriva una notizia a sorpresa

Manca poco all’inizio ufficiale del calciomercato estivo: venerdì 1° luglio si aprono i battenti di questa nuova sessione di mercato. Il Napoli, dal canto suo, ha già messo a segno i primi due colpi Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Ma il mercato del Napoli non finisce qui.

L’addio sempre più vicino di Dries Mertens, in scadenza al 30 giugno e mai stato vicino al rinnovo di contratto, ha fatto muovere la dirigenza azzurra: per sostituire il belga, è stata avviata la trattativa per portare Gerard Deulofeu a Napoli.

Gerard Deulofeu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’attaccante spagnolo, così come confermato anche dal suo agente, vuole lasciare l’Udinese e trasferirsi in un club di prestigio: il suo obiettivo è giocare le coppe europee. Inoltre, l’ex Milan gradirebbe molto la destinazione Napoli.

La trattativa tra Napoli e Udinese, però, non è ancora conclusa. Nelle ultime settimane, sembrava già tutto fatto, ma la realtà è diversa: c’è ancora distanza tra la richiesta dell’Udinese e l’offerta del Napoli, fermatasi a 18 milioni di euro.

Come riporta l’edizione online “Il Messaggero Veneto”, c’è stato un rallentamento nella trattativa che potrebbe essere visto come un clamoroso ripensamento da parte del Napoli. Il motivo potrebbe essere proprio quello riguardo la questione economica (l’Udinese chiede 20 milioni di euro). Oppure, addirittura dietro questa scelta potrebbe esserci un ripensamento di Mertens sul rinnovo.