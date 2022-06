Home » Copertina Calcio Napoli » Demme pronto all’addio, il Napoli pesca in Serie A: quattro possibili sostituti

Diego Demme di auspicava certamente una stagione diversa rispetto all’ultima che (non) ha disputato.

Il tedesco era infatti pronto per una grande annata, ma poco prima dell’avvio dei campionati si è infortunato piuttosto seriamente al ginocchio.

Il Napoli è stato dunque costretto ad individuare un suo sostituto, con la scelta ricaduta su Anguissa, un’autentica rivelazione.

FOTO: Getty – Napoli Demme

Per Demme, anche al rientro, c’è stato sempre poco spazio, con un totale di appena 1038 minuti giocati tra tutte le competizioni (e solo sei partite da titolare in Serie A, compresa l’ultima giornata contro lo Spezia).

È evidente come la volontà del numero 4 sia quella di giocare di più e, per questo motivo, il Napoli si guarda già intorno per individuare un sostituto all’altezza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il prescelto rimane Nandez del Cagliari appena retrocesso, anche se la concorrenza non manca.

In alternativa, come sostituti di Demme si valutano anche i profili di Veretout, Tameze e Thorsby. Gli ultimi due intrigano molto secondo la rosea, mentre al centrocampista della Roma (che ha cambiato agente) piacerebbe vestire la maglia azzurra.