VIDEO | DALLA SAMP AL NAPOLI: COLPO LOW COST!

Il calciomercato resta uno dei periodi più elettrizzanti della stagione calcistica. I tifosi in questo periodo sognano per le proprie squadre del cuore acquisti faraonici ed inaspettati che possano cambiare l’inerzia del campionato successivo. Il Napoli quest’anno ha intenzione di completare l’organico dopo la splendida stagione appena conclusa. Pochi colpi, ma mirati, per poter puntare allo Scudetto fin da inizio campionato.

Cristiano Giuntoli dovrà riuscire a rinforzare la rosa senza colpi troppo esosi e, soprattutto, diminuendo il monte ingaggi. Sulla carta, le operazioni perfette di esempio sono quelle di Ghoulam ed Insigne rimpiazzati da Olivera e Kvaratskhelia. Gli ultimi rumors sul calciomercato del Napoli in entrata riguarderebbero il centrocampo. Stando a quanto riportato da La Repubblica, edizione Genova, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Morten Thorsby. Il centrocampista, in forza alla Sampdoria dal 2019, è un vecchio pallino di Giuntoli, che aveva sondato il terreno per lui anche in altre finestre di mercato. La richiesta dei blucerchiati si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro; l’offerta partenopea, al momento, non supererebbe i 4. La Samp non ha alcuna intenzione di svendere Thorsby e, pertanto, così la trattativa sarebbe in alto mare.

Per la mediana, nelle ultime ore si sta facendo strada un nome nuovo direttamente dalla Bundesliga, precisamente Stoccarda. L’indiscrezione arriva da Bild, importante portale nazionale tedesco. Il Napoli mette gli occhi su Orel Mangala, centrocampista 24enne attualmente in forza allo Stoccarda: questa l’indiscrezione di Bild, che riporta però anche la concorrenza di Atletico Madrid e Nottingham Forrest, da poco neopromosso in Premier League.

#napoli #sscnapoli #delaurentiis #spalletti #calciomercato #calciomercatonapoli #mercatonapoli #seriea #sampdoria #thorsby #fabianruiz #mangala #stoccarda #bundesliga

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/1ixYTa6

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I