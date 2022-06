VIDEO | RINNOVO MERTENS: NUOVA RICHIESTA DI DRIES!

Uno dei punti cruciali del prossimo calciomercato azzurro è la gestione dei rinnovi dei calciatori in scadenza. Più di un contratto dei big azzurri, infatti, è in scadenza tra il prossimo 30 giugno e il 30 giugno del 2023. Non rinnovare i contratti significherebbe perdere a zero i calciatori, che potrebbero trovare una nuova squadra bypassando il Napoli. Tra i nomi più importanti figura senza dubbio quello di Dries Mertens.

Il numero 14 infatti è protagonista di una vera e propria telenovela riguardante il suo rinnovo. La sua età, i dubbi sulla sua condizione fisica e le presunte richieste onerose comportano tantissimi dubbi sulla possibilità di rinnovo del belga. La sua importanza nello spogliatoio e la sua capacità di risolvere le partite, unite ad un rapporto unico con l’ambiente, lasciano uno spiraglio aperto per continuare insieme un’avventura che dura da 9 anni.

Il Mattino, nella sua edizione odierna, lancia un’indiscrezione clamorosa sulla volontà di Mertens. Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, l’attaccante azzurro sarebbe ormai orientato ad un netto dietrofront per restare a Napoli. Secondo il giornale Mertens avrebbe intenzione di dimezzare la sua richiesta iniziale: da 4 a 2 milioni di euro a stagione.

Come si legge, al momento né Mertens né i legali avrebbero comunicato la decisione al club. Club che, a questo punto, dovrebbe rivedere le considerazioni e valutare se le cifre siano sostenibili.

#sscnapoli #napoli #calcionapoli #calciomercato #calciomercatonapoli #mertens #driesmertens #rinnovo

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/HUPwp5Y

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I