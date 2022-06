“Di Maria è come Maradona”: paragone assurdo di Buffon!

La Juventus continua ad inseguire Angel Di Maria. L’ormai ex PSG sarebbe, insieme a Paul Pogba, il secondo colpo a parametro zero dell’estate bianconera. L’argentino completerebbe un tridente da sogno con i giovani Chiesa e Vlahovic, aggiungendo esperienza di altissimo livello.

Il paragone di Buffon: “Di Maria come Maradona”

Proprio del possibile arrivo del 34enne argentino a Torino ha parlato Gianluigi Buffon, suo compagno al Paris Saint-Germain nella stagione 2018/2019, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Nello spiegare perché sarebbe un grande colpo per la Juventus ma anche per la Serie A in generale, si è lasciato andare a un paragone abbastanza azzardato con Diego Armando Maradona, anche lui argentino e mancino, e anche ex allenatore del Fideo in Nazionale. Di seguito le sue parole:

“Di Maria in questo momento, in Serie A, è come Maradona. I giocatori vanno valutati nel contesto in cui giocano e da noi il livello tecnico si è abbassato. Lui salta l’avversario con facilità e di tecnica ne ha da vendere. Corre, fa assist ed è decisivo sotto porta: è un giocatore di calcio”.

“L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni. Se Di Maria decide di venire alla Juve, significa che è pronto per farlo. Si tratta di un bravissimo ragazzo e di un lottatore: in partita e in allenamento. Lui è sempre stato un giocatore che è rimasto nell’ombra: al PSG c’erano Neymar e Mbappe, al Real Ronaldo, Benzema, Kroos e Modric. Stiamo parlando di un campione e il calcio ne ha bisogno”.