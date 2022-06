Napoli, Meret vicino al rinnovo. Novità sul vice: scartato Sirigu, c’è un altro favorito

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato.

Sul futuro di Meret il giornalista afferma: “La sensazione è che si arriverà al rinnovo di Meret e non andrà in prestito“. C’è ottimismo, quindi, sul suo rinnovo e sulla centralità del portiere nel progetto di Spalletti.

FOTO: Getty – Meret Napoli

La società ha avanzato la proposta, ma ha anche comunicato che non sarà l’unico portiere titolare; ci sarà, infatti, una bagarre per la titolarità in campo. Ecco le parole di Bargiggia: “Ad oggi Meret sarà il titolare del Napoli, l’intenzione è di tenere questo calciatore e di avere due portieri titolari in rosa. Bisognerà solo capire quale sarà l’altro estremo difensore che approderà in azzurro, in seguito al rinnovo di Alex. Secondo un mio parere, Spalletti non ha mandato nessun avviso nè a Meret nè al club, anzi, credo che ci sia una certa unità di intenti con la società”.

Resta da attende la risposta alla proposta di rinnovo di contratto di Meret, intanto il Napoli ha gli occhi puntati su altri portieri italiani come Sirigu e Gollini o il portoghese Maximiano: “È chiaro che fino a quando non si arriva alla firma del rinnovo, non è prudente dare tutto per scontato. Ma Meret prolungherà il suo contratto con i partenopei, anche se non gode di tanta stima all’interno della piazza azzurra, nonostante la fiducia della società. L’ipotesi Sirigu potrebbe essere scartata, poiché non è un portiere moderno e questo fattore sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico. Come scartata dalla società è l’idea di ingaggiare Maximiano, sul quale c’è l’interesse della Lazio. Resta in piedi anche Gollini dell’Atalanta. Chiaramente bisognerà verificare anche i movimenti del club capitolino, il quale è alla ricerca di un portiere. La sensazione è che si arriverà al rinnovo di Meret e non andrà in prestito”.

Chiara Villani