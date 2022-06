“Mai alla Juventus”, la confessione di Koulibaly: il retroscena

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly non ha mai mancato di sottolineare il suo stretto legame con la città partenopea e con i tifosi in questi anni di permanenza in casa azzurra. Le ultime voci di mercato hanno però accostato il suo nome alla Juventus, parlando di un possibile trasferimento a Torino in questa finestra estiva.

Non sarebbe il primo amore del Napoli, spezzato da un passaggio in maglia bianconera, ma non per questo farebbe meno male ai tifosi azzurri. L’edizione odierna de Il Mattino riporta però un retroscena che fa sorridere i supporter del club partenopeo, in merito proprio a questa situazione di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano, infatti, il calciatore avrebbe confessato ai suoi amici più stretti di non essere intenzionato a voler andare alla Juventus. Il difensore senegalese, consapevole del rapporto tra Napoli e Juventus, nel rispetto dei tifosi, preferirebbe un’altra destinazione in caso di addio.

La situazione relativa al futuro del giocatore numero 26 del Napoli non è ancora definita: Koulibaly attende il Napoli per valutare un’offerta congrua alle sue richieste per un rinnovo.