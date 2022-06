Demme sempre più vicino all’addio: l’idea del Napoli sul sostituto

Non è affatto un mistero che Diego Demme possa lasciare il Napoli in vista delle prossime settimane. Nonostante il tedesco fosse uno dei calciatori più stimati da Luciano Spalletti nel corso del pre-campionato della scorsa stagione, l’infortunio al ginocchio in quel di Dimaro ha drasticamente cambiato le gerarchie per il centrocampo.

Complice anche l’arrivo in azzurro di Frank Zambo Anguissa, l’ex Lipsia non è mai riuscito a mettersi in evidenza, accumulando la maggior parte delle sue presenze da subentrato. Per questo, in caso di offerta ritenuta congrua al suo valore, potrebbero aprirsi le porte del mercato.

Confermata la pista Valencia, ma il Napoli ha un piano

Il club che è più interessato a Diego Demme è il Valencia dell’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Al calabrese, sbarcato ufficialmente da una settimana nel club spagnolo, piacerebbe riaccogliere il tedesco e non è escluso un assalto per portare a compimento l’affare.

Diego Demme (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, svelando anche quella che è l’idea del club partenopeo in caso di addio di Demme. Di seguito. quanto evidenziato:

“Al momento, non c’è ancora una trattativa. Se dovesse partire, il Napoli potrebbe sostituirlo con un vice Anguissa, un giocatore con caratteristiche fisiche più simili al centrocampista camerunense”.