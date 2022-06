Ostigard, affare in chiusura: tutte le cifre del prossimo acquisto del Napoli

Il Napoli, durante la prossima finestra di calciomercato, dovrà modificare la propria rosa in vista della prossima stagione, cercando di non smantellare quanto di buono fatto vedere quest’anno. I mancati rinnovi contrattuali, le scadenze dei prestiti e possibili offerte monstre complicano notevolmente il raggiungimento di questo obiettivo. Per questo gli azzurri si stanno muovendo già da tempo sugli obiettivi in entrata.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Axel Tuanzebe of SSC Napoli and Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina battle for the ball during the Coppa Italia match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dopo aver chiuso infatti le trattative per Kvaratskhelia ed Olivera è tempo ora di concentrarsi sul prossimo difensore centrale. Manolas è andato via a gennaio, accasandosi all’Olympiakos; Tuanzebe, che avrebbe dovuto rimpiazzarlo, non ha convinto l’ambiente e il tecnico. Pertanto il Napoli ha già scelto il prossimo quarto difensore centrale, prelevandolo dalla Premier League dopo una discreta stagione in Serie A.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Ostigard sarà un nuovo calciatore del Napoli. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, con la società azzurra ed il Brighton che stanno limando gli ultimi dettagli. L’offerta partenopea è di 4 milioni + 1 di bonus, a fronte dei 6 + 1 chiesti dagli inglesi. Ostigard è però in scadenza contrattuale nel 2023, e questo giocherebbe a favore del Napoli. Per il calciatore, invece, pronto un quinquennale che parte da un milione netto per arrivare, eventualmente, ad 1,5 milioni a stagione nel tempo.