Osimhen a sorpresa: “Non conosco il mio futuro, tutto può succedere”

Il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma nella testa e negli occhi dei tifosi. Gli azzurri hanno il grosso fardello di dover ridimensionare il monte ingaggi, senza però perdere qualità e profondità della rosa. Ciò che più preoccupa i tifosi è che, in questi due mesi, nessuno sarà ritenuto incedibile; a fronte di un’offerta adeguata, chiunque potrebbe lasciare il golfo partenopeo.

TURIN, ITALY – MAY 07: Fabian Ruiz (R) and Dries Mertens of SSC Napoli celebrate the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine della gara vinta 0-10 con la sua nazionale Victor Osimhen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei media nigeriani. In virtù dell’imprevedibilità delle strategie azzurre di mercato le parole del numero 9 spiazzano tutti. Osimhen infatti ritiene che nel suo futuro prossimo possa succedere di tutto, conscio delle voci che vedrebbero forti interessamenti su di lui da Spagna e Inghilterra. Di seguito le sue parole.

“Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono in nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo, sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto“.