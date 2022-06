Sono giorni che Alessio Zerbin ricorderà a lungo. Dopo l’esordio in Nazionale maggiore con Roberto Mancini, in questi giorni le possibilità di restare a Napoli nella prossima stagione, almeno nella fase di precampionato, sembrano essere in aumento.

Zerbin in Nazionale (Getty Images)

A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, Furio Valcareggi, agente del giocatore. Valcareggi ha parlato dell’emozione data dall’esordio in nazionale e anche del futuro che attende il suo assistito.

Di seguito le sue parole:

Emozionato per Zerbin? “Alla mia età ci si commuove più facilmente. È stata una gioia immensa, io e Alessio stiamo insieme da 6 anni. Lui mi vuole molto bene, l’abbiamo preso dal Gozzano il cui direttore sportivo è amico di Giuntoli e lo abbiamo portato a Napoli. Napoli l’ha conquistato subito, io avevo un po’ di timore perché viene da un posto molto diverso e invece si è integrato molto bene”.

Se Zerbin resta al Napoli, si può pensare di farlo indietreggiare nella posizione? “Di necessità, virtù. Se lo deve fare, lo fa. Fabio Grosso lo ha completato come giocatore”.

Ne state parlando con Giuntoli? “Lui merita attenzione, lui è stato promosso e la nazionale è qualcosa in più. Lo proviamo e vediamo, se è buono si tiene altrimenti si prendono altre strade. Noi vogliamo stare a Napoli o in Serie A. Tutto dipende da Spalletti. Zerbin se lo è meritato, perché è andato prima a Viterbo a “fare il militare” ed è stato bene. Poi a Cesena ha scoperto il calcio vero, a Vercelli ha fatto i playoff e a Frosinone ha spaccato tutto. Ora merita l’attenzione del Napoli”.