Spalletti sicuro sul calciomercato del Napoli: la richiesta a De Laurentiis

Dopo la fallimentare esperienza con Ancelotti e il breve ciclo Gattuso il Napoli, dal maggio dell’anno scorso, ha scelto Luciano Spalletti come allenatore. Il tecnico toscano alla sua prima stagione in azzurro ha stupito tutti, andando decisamente ben oltre le aspettative di tifosi ed addetti ai lavori. Gli azzurri hanno infatti lottato a lungo per lo Scudetto ed hanno raggiunto la qualificazione in Champions League con assoluta tranquillità.

Spalletti ha un contratto biennale con la società partenopea, ed un’opzione per il terzo e quarto anno. L’idea è quella di creare un ciclo, affidarsi all’esperienza dell’ex Inter e Roma per tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il bilancio della prima stagione è decisamente positivo, ed ora starà al Napoli rinforzare l’organico per facilitare il lavoro del mister.

NAPLES, ITALY – APRIL 30: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio Diego Armando Maradona on April 30, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’edizione odierna de Il Mattino svela alcuni retroscena sul calciomercato riguardanti proprio Luciano Spalletti ed il rapporto con la società. Stando a quanto riportato dal quotidiano l’obiettivo comune delle parti è quello di muoversi celermente sul mercato, anticipando i rivali e chiudendo subito le trattative. Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis, si legge, si sentirebbero ogni giorno.

Sempre secondo Il Mattino Spalletti avrebbe anche azzardato una richiesta alla società. L’obiettivo del tecnico sarebbe quello di avere a disposizione la rosa completa entro il ritiro di Dimaro.