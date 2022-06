“Koulibaly non rinnoverà con il Napoli”: c’è la notizia da Sky!

Durante lo spazio dedicato al calciomercato di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, lanciando una notizia molto importante sul futuro di Koulibaly.

Secondo quanto riportato appunto dal giornalista di Sky, le trattative per il rinnovo sarebbero andate in fumo, con il futuro del difensore sempre più lontano da Napoli. Resterà da vedere se qualcuno, Barcellona su tutte, andrà incontro alle richieste di De Laurentiis. Altrimenti probabile un addio in stile Insigne. Di seguito le sue parole:

Kalidou Koulibaly (Getty Images)

“O adesso o tra un anno, Koulibaly lascerà il Napoli. Non si è trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale del difensore senegalese. Il Napoli ha la necessità di abbassare il monte ingaggi, quindi si andrà verso l’addio”.

“O arriva un club quest’estate con 30 milioni per comprarlo, oppure Koulibaly andrà in scadenza e partirà a parametro zero la prossima estate. Le sue parole rappresentano tanta incertezza, non voglia di partire. Vorrebbe sicuramente finire la carriera a Napoli, ma queste cifre per gli azzurri sono insostenibili”.