Calciomercato, deciso il futuro di Cavani? Spunta un’ipotesi a sorpresa

Una delle suggestioni di questi primi giorni di calciomercato è stata sicuramente quella di un’ipotetico ritorno in quel di Napoli di Edinson Cavani, a breve svincolato dopo l’avventura in Premier League con la casacca del Manchester United. Il nome del Matador, però, è comparso nuovamente in diversi rumors di mercato nelle ultime ore: il portale messicano Record, infatti, ha parlato di diverse squadre interessate all’ex centravanti azzurro.

Cavani calciomercato

Edinson Cavani vola in Messico? Ipotesi a sorpresa

Secondo quanto riportato dal portale messicano Record, il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere proprio in Messico: sarebbero interessate all’ex PSG il Monterrey, il Toluca e l’América, tutte militanti in Liga MX. Il Matador, che tra qualche settimana si libererà definitivamente dai Diavoli Rossi del Manchester United, potrà decidere liberamente la sua prossima, e probabilmente ultima, destinazione.

La sua avventura in Premier League si concluderà dopo ben due stagioni con un bilancio complessivo di 41 presenze e 12 reti messe a referto: dei numeri sicuramente non impressionanti per un talento del suo calibro, spesso abituato ad essere decisivo.