Grande soddisfazione per il calciatore di proprietà del Napoli, Gianluca Gaetano, che nel corso della sfida tra le selezioni Under 21 di Lussemburgo e Italia ha segnato la sua prima rete in azzurro, nella sua prima partita da titolare.

Il gol del giovane napoletano è arrivato al 54′, su assist di Miretti, siglando così la rete del momentaneo 3-0 per la squadra del commissario tecnico Paolo Nicolato.

Prestazione di livello per il centrocampista che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Cremonese, rendendosi protagonista della cavalcata che ha portato i lombardi in Serie A dopo tanti anni.

Segnali a cui il Napoli, sicuramente, non resterà indifferente: la volontà del club azzurro, a prescindere, ha deciso di valutare il calciatore più da vicino nel corso dei prossimi ritiri che si terranno a Dimaro e Castel Di Sangro.

Il ritorno a Napoli non mi spaventa, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo“, aveva dichiarato il ragazzo in una recente intervista. “Napoli è la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita”.

Un futuro tutto da scrivere, ma i segnali sono ancora una volta, anche con la maglia azzurra, incoraggianti.

Di seguito, il video della rete: