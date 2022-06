Deulofeu vuole il Napoli, trattativa impostata con l’Udinese: le ultime

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Gli azzurri sono attivi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una fra le questioni più spinose è certamente quella relativa al rinnovo contrattuale di Dries Mertens. Il folletto belga e il Napoli sono alla ricerca di un’intesa che permetta di proseguire insieme anche il prossimo anno, ma al momento non trapela alcuna novità.

Mercato Napoli Gerard Deulofeu (Getty Images)

Proprio per questo motivo, gli azzurri si stanno guardando attorno e sul taccuino di Cristiano Giuntoli è finito Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo ha disputato un campionato di altissimo livello, collezionando 13 reti e 5 assist in 34 presenze.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la volontà del giocatore è chiara: vuole giocare allo Stadio Maradona e considera la possibilità Napoli come la priorità assoluta.

Affare Deulofeu in dirittura d’arrivo: le cifre

Il Napoli e il giocatore hanno già raggiunto un’intesa per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Resta, invece, ancora una minima distanza con l’Udinese.

La prima offerta ufficiale è di circa 13 milioni di euro, ma non è stata sufficiente per chiudere la trattativa. Giuntoli sta preparando l’assalto definitivo, offrendo circa 16 milioni di euro che pare essere la cifra giusta per convincere la dirigenza friulana a cedere il talento ex Barcellona.